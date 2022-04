Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 13 – 14 aprilie 2022, polițiștii Serviciului Rutier Alba au desfașurat o acțiune de verificare a modului in care proprietarii și conducatorii de autoturisme inmatriculate in alte state și cei de autoplatforme destinate transportului de vehicule respecta legislația privind circulația pe…

- 22 de cetațeni din Afganistan, Nepal și Bangladesh au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunși in patru mijloace de transport inmatriculate in Romania. Au fost depistați insa in urma controalelor de la frontierele Nadlac II și Varșand.

- Parcul auto din Romania avea peste 9,6 milioane de autovehicule inmatriculate la sfarșitul anului trecut, dar nu toate aveau asigurare obligatorie de raspundere civila auto RCA. In aceeași perioada de referința, in țara erau valabile doar 6,7 milioane de polițe de asigurare RCA, arata datele transmise…

- Rezultate obținute de polițiști in ultimele 24 de ore, in cadrul acțiunilor pentru siguranța cetațenilor. La data de 30 martie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Valcea și secțiilor arondate au continuat acțiunile pentru menținerea unui climat de ordine și siguranța publica. Polițiștii…

- Produsul Intern Brut pe cap de locuitor exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS) a fost in Romania la nivelul a 73% din media UE, mai mare decat in alte sase state membre ale UE, potrivit datelor publicate de Eurostat.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calarasi, in colaborare cu reprezentanti ai Garzii de Mediu Calarasi, nu au permis intrarea pe teritoriul tarii a unei cantitati de aproximativ 13 de tone deseuri din plastic, care erau destinate unei societati comerciale din Romania.…

- Podul care face legatura dintre Romania și Ucraina prin Punctul de Frontiera Sighetu Marmației, a devenit de curand un pod al speranței și al zambetelor. Polițiștii de Frontiera și voluntarii i-au indemnat pe oamenii care locuies in apropiere sa aduca jucarii de pluș pentru a le inșira pe podul…

- ATENȚIE: Romanii care au mașini cu volan pe dreapta și care sunt inmatriculate in Romania NU vor mai putea circula pe drumurile publice. PROIECT ATENȚIE: Romanii care au mașini cu volan pe dreapta și care sunt inmatriculate in Romania NU vor mai putea circula pe drumurile publice. PROIECT Potrivit unui…