- În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 1 219 traversari. Pe sensul de intrare în Republica Moldova - 585 traversari persoane, dintre care 305 treceri la frontiera moldo-româna și 280 treceri la frontiera cu Ucraina. …

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Special (PCCOCS) a oferit detalii noi despre captura de 1,5 milioane de euro, din vama Leuseni. Procurorii au deschis un dosar penal pe acest caz, iar soferul TIR-ului, in varsta de 36 de ani, a fost plasat pentru 30 de zile in arest la…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale și ofițerii subdiviziunilor specializate ale Serviciului Vamal continua investigațiile intru descoperirea tuturor circumstanțelor schemei de contrabanda cu Euro, demascata in dimineața zilei de 18 aprilie

- Vameșii moldoveni de la punctul de trecere al frontierei Leușeni, au descoperit, intr-un TIR, o suma impresionanta de bani, in valuta straina, captușita in pachete de plastic. Informația a fost distribuita inițial pe un canal de Telegram.

- Vamesii moldoveni au sechestrat sambata, 18 aprilie, circa 1.5 milioane de euro cash, in bancnote a cate 50 de euro, camuflati intr-un TIR care venea din Romania si incerca sa intre in Republica Moldova prin vama Leuseni.

- Tentativele de trafic ilicit cu marfuri continua chiar și pe timp de pandemie. Un moldovean a incercat sa introduca ilegal in țara marfuri in valoare de circa 500 000 lei și risca sa ramana atat fara bunuri, cat și fara remorca in care le-a tainuit.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu Serviciul Vamal, investigheaza o infractiune de contrabanda cu marfuri de provenienta chineza, care au intrat in Republica Moldova prin postul vamal Tudora (la hotar cu Ucraina), cu valoarea estimata la peste…