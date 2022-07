Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Vamal susține ca la frontiera cu Romania nu exista o noua criza a TIR-urilor, iar zilnic punctele sunt traversate de aproximativ 700 de vehicule. „De dimineața, de regula, este mai aglomerat pentru ca toți șoferii pornesc la drum, dar de la 8:00 și pana la aceasta ora au fost deservite 70…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca productia agricola din Romania este meteo-dependenta, astfel ca este nevoie de investitii in sisteme de irigatii. Ciuca a precizat ca nu avem probleme legate de o eventuala criza alimentara.

- 76% dintre romani sunt ingrijorati de o eventuala criza economica care le-ar putea influenta situatia financiara, reiese din rezultatele celei mai noi editii a Barometrului UNSAR - IRES privind Perceptia riscului si cultura asigurarilor din Romania (2022).

- Serviciul Vamal anunța ca a fost deblocat traficul TIR-urilor la postul vamal Leușeni. La moment, 24 de camioane sunt in așteptare pentru a ieși din țara. Astfel, potrivit Serviciului Vamal, in urma masurilor intreprinse in vederea fluidizarii traficului camioanelor la postul vamal Leușeni, in ultimele…

- Serviciul Vamal, in scopul reducerii timpilor de așteptare și optimizarii acțiunilor de fluidizare a traficului la frontiera moldo-romana, propune brokerilor vamali din Republica Moldova de a coopera cu comisionarii in vama autorizați din Romania. „Prin urmare, Serviciul Vamal, pune la dispoziția persoanelor…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, avertizeaza ca Romania se confrunta cu trei crize in acelasi timp. Pandemia, razboiul din Ucraina si renuntarea la gazele din Rusia au creat probleme la nivel economic, de sanatate, dar si energetic. Ministrul Economiei atrage din nou atentia cu privire la situatia…

- Numarul crescut de imbolnaviri cu hepatita acuta la copii ingrijoreaza tot mai tare experții din Sanatate, dar și parinții din intreaga lume. Ministrul Alexandru Rafila a anunțat existența a trei cazuri de acest fel și in Romania, iar una una dintre paciente, o fetița de 5 ani, fiind in stare grava.…

- Luni, 11 aprilie 2022, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind practicile comerciale neloiale dintre intreprinderi in cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar (PLX 178/05.05.2021), avand ca inițiator unic pe deputatul liberal Cristian Buican. Legea…