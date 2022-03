Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma, la RFI, ca agresiunea Rusiei la adresa Ucrainei este "un act criminal si inacceptabil". Vicepremierul crede ca Romania nu are motive sa intre in panica, in contextul razboiului din Ucraina. Kelemen Hunor condamna agresiunea Rusiei la adresa Ucrainei. "Ceea ce…

- Premierul Nicolae Ciuca cede ca Vladimir Putin a mizat pe faptul ca poporul ucrainean nu va lupta, iar țarile din Uniunea Europeana și NATO vor avea poziții diferite. Cel mai bun raspuns la amenințarea din partea Rusiei este ceea ce se intampla in realitate, a afirmat, duminica seara, premierul Romaniei,…

- Orice tara care isi ofera Ucrainei aerodromurile sau aeroporturile sale pentru atacuri asupra Rusiei poate fi considerata ca a intrat in conflict, a declarat duminica un purtator de cuvant al ministerului rus al Apararii. „Folosirea retelelor de aeroporturi sau aerodromuri ale altor tari pentru a gazdui…

- Svetlana Khorkina (43 de ani), una dintre fostele mari gimnaste ale Rusiei, este acum o susținatoare a invaziei rusești in Ucraina. Campioana olimpica și mondiala, Svetlana este parlamentar rus și este o susținatoare a acțiunilor lui Vladimir Putin, facand parte din partidul acestuia. ...

- Razboiul pornit de Vladimir Putin impotriva Ucrainei a intrat in cea de-a cincea zi. Capitala Kiev a mai rezistat o noapte in fata masinariei de razboi a Rusiei, iar astazi ar urma sa aiba loc primele negocieri intre cele doua parti, la granita dintre Bielorusia si Ucraina. Presedintele ucrainean Volodimir…

- Situația din Ucraina continua sa fie critica, in cea de-a treia zi a bombardamentelor rusești din țara vecina. Armata lui Vladimir Putin s-a apropiat periculos de Kiev, iar soarta ucrainenilor pare sa atarne de un fir de ața. Sambata dimineața, reprezentanții media din anturajul naționalei de fotbal…

- Comandantii militari rusi ar fi primit deja ordinele de atac in vederea invadarii Ucrainei, potrivit unor surse din serviciile de informatii americane citate de CBS . In acest moment, comandantii rusi aflati pe teren planifica modul in care sa-si manevreze fortele in sectoarele de front care le-au fost…

- Ministerul Afacerilor de Externe din Romania a actualiza, duminica alerta de calatorie in Ucraina , in condițiile in care situația de securitate din aceasta țara continua sa se deterioreze accelerat și exista riscul tot mai iminent al unei invazii a Rusiei. MAE transmite ca recomanda puternic cetațenilor…