- Serviciul federal de Securitate (FSB) din Rusia solicita unei instanțe de la Moscova sa prelungeasca termenul menținerii in arest a Carinei Țurcan, o femeie originara din Republica Moldova, cu cetațenie romana, acuzata de spionaj in favoarea Bucureștiului. Curtea Districtuala Lefortovsky de la Moscova…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat vineri cu o majoritate de voturi proiectul de rezoluție care cere Rusiei retragerea imediata și completa din Transnistria a armatei sale. Pentru documentul pregatit de Moldova in colaborare cu Georgia, Canada, Letonia, Lituania, Romania, Ucraina și Estonia, au votat…

