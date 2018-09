Stiri pe aceeasi tema

- RECORD DE VOLUNTARI… Sambata, 15 septembrie, cu ocazia marcarii Zilei de Curatenie Nationala si Globala „Let’s Do It, Romania!”, Barladul a participat la actiune cu un numar record de voluntari (1.489), care au colectat 3.094 saci, insumand aproximativ 25 tone de deseuri, din peste 17 zone din jurul…

- 15 septembrie a fost Zi de Curațenie Naționala în România. Românii si-au pus manusile, au luat saci si au participat la “Let`s Do It, România!”, cea mai mare mobilizare de voluntari din tara, cu scopul de a strânge deseurile din arealele naturale. Înca…

- Peste 2.000 de voluntari din Iasi au colectat sambata deseuri la nivelul judetului Iasi in cadrul Zilei de Curatenie Nationala si Globala „Let"s Do It, Romania!". Politistii din Iasi s-au alaturat campaniei „Let's Do It, Romania"! Ei au postat imagini pe pagina de Facebook "Atentie Politia Iasi". Voluntarii…

- Aproape patru sute de elevi de la unitațile de invațamant din municipiul Radauți vor participa astazi la o igienizare a mai multor spații de pe raza localitații, in cadrul „Zilei de Curațenie Naționala și Globala", eveniment organizat de Asociația BIOSILVA in parteneriat cu Asociația ...

- Peste 2.000 de voluntari din Iasi vor colecta astazi deseuri la nivelul judetului Iasi in cadrul Zilei de Curatenie Nationala si Globala „Let"s Do It, Romania!". Dintre cei 2.135 de voluntari care si-au anuntat prezenta, 1.129 persoane private, 740 de elevi cu varsta de peste 15 ani, 31 de persoane…

- Klaus Iohannis a participat la evenimentul pilot de curațenie desfașurat cu ocazia Zilei de Curațenie Naționala de pe 15 septembrie. Evenimentul pilot are loc in Padurea Cernica, localitatea Pantelimon, Ilfov. Președintele a spus ca el e primul politician care a ieșit sa stranga gunoaiele și e convins…

