Serviciul de emitere rovinieta si de incasare a tarifului de trecere a podului Fetesti - Cernavoda prin SMS in reteaua RCS-RDS se intrerupe miercuri dimineata, timp de doua ore, pentru lucrari de mentenanta ale sistemului informatic, informeaza, marti, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "In data de 20.06.2018, in intervalul orar 06:00 - 08:00, ca urmare a efectuarii unor lucrari de mentenanta ale sistemului informatic al distribuitorului de roviniete si peaje RCS-RDS, incasarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere si emiterea rovinietelor si a peajului…