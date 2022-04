Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 35. Lupta de rezistența a armatei din Ucraina continua, in ciuda bombardamentelor rusești. Numarul morților dupa atacul rusesc asupra unei cladiri a administrației regionale din orașul-port Nikolaev, Ucraina, a crescut la cel puțin

- Casa de moda franceza Louis Vuitton a lansat o noua colectie de bijuterii, LV Volt, care a starnit controverse in contextul razboiului din Ucraina, dupa ce initialele celebre „L” si „V” sunt prezentate astfel incat seamana cu litera „Z”, devenita in ultimele saptamani un simbol de sustinere a invaziei…

- Razboi in Ucraina, ziua a 21-a. Regiunile de la periferia Kievului au fost puternic atacate noaptea trecuta. Cu toate astea, pierderile armatei ruse sunt in continua creștere, iar armata ucraineana a lansat o contraofensiva.

- In Bulgaria vor ajunge 8 avioane de lupta și 200 de militari din Olanda pentru supravegherea spațiului aerian, in acord cu planul integrat NATO, a decis executivul de la Sofia, transmite Reuters.

- Peste 2.000 de civili au fost ucisi si sute de structuri au fost distruse, inclusiv instalatii de transport, spitale, gradinite si locuinte, in timpul invaziei ruse din Ucraina, a informat miercuri Serviciul de Urgenta ucrainean, citat de Reuters.

- In a sasea zi de razboi in Ucraina, bombardamentele au continuat in marile orase, inclusiv in Capitala Kiev, la marginea careia a ajuns si "convoiul mortii". Acesta este format din tancuri, blindate, arme de artilerie sau cisterne cu combustibil si se int

- Ajutorul dat de FRF internaționalilor de la Dinamo Kiev și Șahtior a fost un gest frumos. Prezența președintelui la frontiera a fost insa complet gratuita In aceste zile, tot ce e legat de Ucraina ne mișca, ne emoționeaza, ne face sa observam ca in ciuda inaspririi constante a vieții, mai avem prin…

- Serviciul de Stat pentru Comunicatii Speciale si Protectia Informatiilor din Ucraina a avertizat despre posibile intreruperi ale comunicarii din cauza supraincarcarii retelelor operatorilor.