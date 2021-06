Serviciul pe care îl îmbunătățește Google folosind dispozitivele altor utilizatori Google va folosi uriașa baza de utilizatori Android pentru a extinde propriul serviciu Find My Device, facilitand localizarea tuturor dispozitivelor ratacite. Dupa ce Apple a spart mai intai „gheața” fara a intampina prea multa opoziție, Google preia ștafeta transformand fiecare dispozitiv Android intr-un releu pentru localizarea altor gadgeturi bazate pe Android, cum ar fi telefonul tau pierdut, chiar daca acesta fost intre timp resetat și adus la setarile de fabrica. Pana acum, recuperarea unui smartphone cu Android ratacit funcționa doar atat timp cat acesta ramanea in starea de funcționare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apple TV + este pe piața de un an și șapte luni, pentru ca atata timp s-a scurs de la 1 noiembrie 2019, in care a lansat prima sa serie. Acest interval de timp i-a ajutat pe cei din Cupertino sa-și extinda tentaculele dincolo de propriile lor granițe. Și, daca ceva a caracterizat serviciul de […]

- Gigantul american Google este dat in judecata de statul american Arizona. Documentele puse la dispoziția instanței de autotitațile din Arizona par sa arate intentia clara a Google de a face greu de gasit optiunile prin care localizarea telefoanelor cu Android putea fi oprita, scrie News.ro . Conform…

- Documente din procesul in care gigantul american este chemat de statul american Arizona par sa arate intentia clara a Google de a face greu de gasit optiunile prin care localizarea telefoanelor cu Android putea fi oprita, conform news.ro Conform documentelor prezentate de Procurorul General…

- Conform documentelor prezentate de Procurorul General al statului Arizona, Mark Brnovich, executivii si inginerii companiei americane stiau foarte bine ca optiunile privind localizarea erau greu de gasit in cadrul sistemului de operare. Pe langa ascunderea intentionata a functiei de dezactivare a localizarii,…

- Documente din procesul in care gigantul american este chemat de statul american Arizona par sa arate intentia clara a Google de a face greu de gasit optiunile prin care localizarea telefoanelor cu Android putea fi oprita. Conform documentelor prezentate de Procurorul General al statului Arizona,…

- Android 12 va avea o noua interfata – este marea informatie pe care Google a lansat-o in cadrul conferintei. Se va numi Material You si este o evolutie interfetei precedente, pe care Google o numea Material Design. Material You, conform celor de la Google, va fi o interfata mai personala, mai umana,…

- Google și alți producatori de Android incearca sa mențina securitatea hardware și software la diferite grade de intensitate. Dar o vulnerabilitate in procesoarele Qualcomm utilizate pe scara larga, dezvaluita astazi de Check Point Research, a fost deosebit de alarmanta. Teoretic, ar putea permite unei…

- Dispozitivele lansate sunt Mi 11 Lite si Mi 11 Lite 5G, Mi 11 Pro si Mi 11 Ultra. Mi 11 Ultra este smartphone-ul destinat pietelor internationale din segmentul premium. Pretul porneste de la 5.999 de yuani (914 dolari) si va creste pana la 6.999 de yuani (1.066 dolari) pentru o versiune cu specificatii…