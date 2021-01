Stiri pe aceeasi tema

- „In timp record au fost amenajate centrele de vaccinare contra Covid-19, Bacaul fiind primul oraș din județ care a aranjat aceste facilitați medicale de la 0, in alte spații decat cele sanitare. Astazi am depus documentele de finalizare a lucarilor la Direcția de Sanatate Publica, precum și listele…

- Primele doze de vaccin pentru imunizarea impotriva noului coronavirus sunt așteptate astazi sa ajunga și in spitalele bacauane. Acestea se vor administra personalului medical din linia I, de la secțiile de Boli infecțioase, Anestezie-Terapie Intensiva (ATI) și unitațile/compartimentele de primiri urgențe…

- Ultima intalnire, din acest an, a Consiliului Județean (CJ), care a avut loc astazi, 28 decembrie 2020, nu a fost insa lipsita de contre, in ciuda atmosferei de sarbatoare care ar fi trebui sa invaluie intreaga asistența. Astfel, inca de la debut, consilierii județeni constituiți in așa-zisa alianța…

- “Moldova e complet nereprezentata la nivel de portofolii ministeriale, asta dupa ce in campania electorala Orban si ai lui ne-au umplut de autostrazi fictive si bune intenții otravite”, spune europarlamentarul Dragoș Benea. Acesta a mai declarat ca alianța celor care au pierdut alegerile dar care au…

- Astazi, conducerea Consiliului Județean Bacau a convocat “ședința de indata” avand pe ordinea de zi noua proiecte de hotarari. Printre altele, aleșii județeni vor avea de aprobat tarifele pentru accesul la telescaunul de pe partia se schi de la Slanic Moldova. In plus, consilierii județeni vor trebui…

- Consilierii județeni au fost convocați pentru data de vineri, 27 noiembrie, in ședința ordinara, pentru a se pronunța in privința mai multor proiecte importante pentru intreaga comunitate a județului Bacau. Astfel, dintre cele șapte proiecte incluse pe ordinea de zi, pe langa cel referitor la aprobarea…

- * s-a propus sa nu se mai subvenționeze energia taermica livrate bacauanilor * prețul gigacaloriei platit de locatari sa fie egal cu costul de producție plus un adaos comercial Ședința extraordinara de marți a Consiliului local Bacau a adus in discuție problema subvenționarii energiei termice livrate…

- Inainte de toate vreau sa spun ca acest text nu este o remarca la adresa oamenilor cu dizabilitați, ci un semnal pentru noi, toți ceilalți. Toata povestea s-a petrecut in felul urmator. Dupa o zi intreaga in care am fost prizoniera orelor in fața calculatorului și a temelor care vin cu tractorul sau…