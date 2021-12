Serviciul de Telecomunicatii Speciale: Cate persoane au generat formulare digitale de intrare in Romania

Moș Crăciun a împărțit daruri în biserică pentru zeci de tineri cu sindrom Down

Zeci de tineri cu sindrom Down au primit daruri de Crăciun, în cadrul unei acțiuni filantropice care se desfășoară an de an la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din Capitală, prin grija părintelui Emil Cărămizaru.„Conduita lor sinceră… [citeste mai departe]