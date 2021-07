Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 02 iulie Ora 17.00 - Jaful Secolului, Ro sub, Actiune, Aventuri, Fantastic, Thriller Ora 19.45 - Spiral: Urmatorul capitol SAW , Ro sub, Crima, Horror, Thriller Sambata, 03 iulie Ora 12:00 – Spirit Untamed, dublat Ro, animatie, aventuri, familie Ora 14.00 - The Ice Road, Ro sub, aventura,…

- Vineri 25.06.2021 Ora 19:00 – Fast & Furious 9, Ro sub, Actiune, Aventuri, Crima, Thriller Sambata 26.06.2021 Ora 13:00 – Bigfoot Family, dublat Ro, animatie, familie Ora 16:00 – Fast & Furious 9, Ro sub, Actiune, Aventuri, Crima, Thriller Ora 18:00 – The Unholy : Altarul, Ro sub, drama, horror,…

- Compania mizeaza ca viitorul jocurilor video va fi un model bazat pe abonament, in care oamenii platesc o anumita suma de bani in fiecare luna pentru a avea acces la o multitudine de titluri. Serviciul sau Xbox Game Pass face exact acest lucru, oferind acces la o biblioteca de jocuri dezvoltata atat…

- In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul IPJ Vrancea desfașoara o acțiune in cadrul careia vor fi puse in executare 13 mandate de percheziții domiciliare. 4 mandate de aducere vor fi puse in aplicare, in cadrul unui dosar penal instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice privind…

- Grupul celor G7 a ajuns la un acord „istoric” privind impozitarea companiilor multinationale, a declarat ministrul britanic al Finantelor, Rishi Sunak, citat de BBC și news.ro. Ministrii de finante reuniti la Londra au fost de acord sa se angajeze la principiul unei cote minime a impozitului pe profit…

- La data de 1 iunie, Ziua Copilului este aniversata pe Film Now cu o premiera TV in Romania, care hranește pofta de aventura și de visare: Yeti – Omul Zapezilor/ Abominable (2019). Yi (Chloe Bennet) este o adolescenta care gasește ascuns, pe acoperișul casei sale, un ”mic” Yeti. Mic doar ca varsta, deoarece…

- Mișcare importanta pentru Amazon. Divizia de streaming a companiei e gata sa cumpere studiourile MGM cu 8,4 miliarde de dolari ca sa-l aduca pe „James Bond” pe platforma Prime Video. MGM deține o parte din franciza de spionaj, una dintre cele mai faimoase serii de filme produse la Hollywood. Marca James…

- „Nomadland”, „Fast & Furious 9”, „Conjuring 3”, „A Quiet Place 2”, „Black Widow”, „The Suicide Squad” sunt doar cateva dintre mult așteptatele pelicule care vor rula pe marile ecrane din Iulius Mall Cluj. Incepand de joi, 27 mai 2021, Cinema City va fi „sub lumina reflectoarelor”, iar clujenii se pot…