Serviciul de streaming HBO Max va ajunge în România anul viitor HBO Max, platforma de streaming a gigantului american WarnerMedia, va fi lansata in aceasta toamna in sase tari din Europa, urmand ca in 2022 sa fie lansata pe ale 14 piete, printre care se numara si Romania, a anuntat marti un responsabil al grupului american, transmite AFP. “Vom ajunge in Europa in acest an. Exista multe speculatii cu privire la intarzieri, dar la toamna ne vom lansa in tarile nordice si in Spania“, a confirmat Christina Sulebakk, director general la HBO Max pentru regiunea EMEA (Europa, Orientul Mijlociu si Africa), cu prilejul festivalului de seriale Series Mania, care se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

