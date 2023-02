Serviciul de securitate suedez: Rusia reprezită o amenințare serioasă la adresa securității Suediei Rusia reprezinta o amenintare serioasa la adresa securitatii suedeze si a devenit din ce in ce mai agresiva in actiunile sale, a declarat miercuri, 22 februarie, serviciul de securitate din Suedia, tara care detine presedintia Consiliului UE si care asteapta sa intre in NATO, relateaza Reuters . ”Rusia este in prezent cea mai mare amenintare (la adresa Suediei). Actiunile regimului sunt imprevizibile si este inclinat sa isi asume riscuri mari”, avertizeaza serviciul de informatii suedez. Astfel, in evaluarea acestuia, razboiul din Ucraina a schimbat drastic situatia de securitate, iar Rusia reprezinta… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

