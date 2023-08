Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a transmis luni ca a arestat o femeie acuzata ca a ajutat Rusia sa pregateasca un atac impotriva presedintelui Volodimir Zelenski in timpul unei vizite la Mikolaiv (Nikolaev), in sudul Ucrainei.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat, miercuri seara, ca eliberarea Crimeei, peninsula anexata ilegal de Rusia in 2014, este una dintre tintele contraofensivei ucrainene in curs de desfasurare, menționand ca sunt pregatiți o serie de pasi in acest sens. „Pregatim o lista de pasi pentru…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei, pe canalul sau Telegram, a acuzat o companie farmaceutica din regiunea Jitomir ca a vandut medicamente pentru armata rusa, noteaza Ria Novosti, potrivit RADOR.Se afirma ca intre principalele produse erau analgezice, care ar fi fost folosite pentru tratarea militarilor…