Serviciul de plați Apple Pay, disponibil și in Romania, in vizorul Comisiei Europene. De ce este suspectat gigantul american Serviciul de plati Apple Pay, lansat in SUA in anul 2014 si care in prezent este disponibil in aproape toate statele din Uniunea Europeana, a intrat in vizorul Comisiei Europene. Executivul european bănuieşte compania americană de încălcarea legislaţiei în domeniul concurenţei, au declarat vineri pentru AFP mai multe surse comunitare. Graţie Apple Pay, deţinătorii de telefoane iPhone sau ceasuri inteligente Apple Watch…