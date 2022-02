Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorul miliardar Elon Musk a afirmat sambata, 26 februarie, intr un mesaj pe Twitter ca raspuns la un apel al unui responsabil ucrainean, ca grupul sau SpaceX a activat serviciul de internet prin satelit Starlink in Ucraina si ca compania trimite echipamente in tara. "Serviciul Starlink este…

- Serviciul de internet prin satelit al lui Elon Musk, Starlink, a suferit un impact devastator al vremii spațiale vinerea trecuta, cand o furtuna geomagnetica a forțat ‘zeci’ de sateliți recent lansați de pe orbita joasa a Pamantului (LEO) sa intre in ‘modul de siguranța’, unde au experimentat ‘caderea…