- Rusia se pregatește de un razboi de uzura pe termen lung dupa ce a eșuat in cucerirea rapida a Ucrainei, afirma un purtator de cuvant al Direcției Principale de Informații (GUR) din cadrul Ministerului Apararii de la Kiev.

- Ministrul ucrainean al apararii spune ca armata rusa are nevoie de cel puțin cinci ani pentru a se reface. Avand in vedere nivelul pierderilor suferite in Ucraina, armata rusa și-a pierdut puterea și va avea nevoie de cel puțin cinci ani pentru a-și reveni, a declarat ministrul ucrainean al apararii,…

Un tribunal ucrainean a condamnat patru prizonieri de razboi rusi la cate 11 ani de inchisoare pentru crime de razboi, a anuntat sambata Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), decizia nefiind definitiva, conform Agerpres.

Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat, miercuri, ca va suplimenta echipamentele destinate fortelor armate ruse si a cerut adaptarea instruirii militare pentru a face fata capabilitatilor NATO, in timp ce Casa Alba a confirmat vizita in SUA a presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Direcția de informații a Ministerului ucrainean al Apararii a anunțat ca duminica noapte a avut loc o explozie puternica la o baza aeriana din Rusia, departe de granița cu Ucraina, in urma careia doua elicoptere de atac au fost complet distruse, iar alte doua serios avariate.

- Directia principala de informatii de pe langa Ministerul ucrainean al Apararii (GUR) nu se asteapta ca trupele ruse sa se retraga din orasul ocupat Herson, in sudul Ucrainei, dimpotriva, sa il apere, relateaza luni dpa.

