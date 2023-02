Stiri pe aceeasi tema

Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) din Republica Moldova a anuntat joi, intr-un comunicat postat pe pagina sa oficiala, ca persoane de origine moldoveana, care fusesera racolate de un stat tert, sunt cercetate pentru tradare de patrie si spionaj, noteaza Agerpres.

Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS) a declarat ca in țara au fost identificate incercari de destabilizare și subminare a statalitații, dar a refuzat sa numeasca inițiatorul acestor acțiuni, se anunta pe site-ul departamentului.

Serviciul de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova confirma recepționarea informațiilor Ucrainei cu privire la planul Rusiei privind distrugerea Republicii Moldova, așa cum a declarat, joi, presedintele Volodimir Zelenski, informeaza Mediafax.

Turcia a denuntat joi un montaj video realizat de un grup apropiat de Partidul Muncitorilor din Kurdistan in Suedia, in care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan apare spanzurat si este numit "dictator", relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Suedia va restabili serviciul civil obligatoriu, eliminat in anul 2008, avand in vedere degradarea situatiei de securitate in zona ca urmare a razboiului din Ucraina, a anuntat luni premierul suedez Ulf Kristersson, citat de EFE și Agerpres.

Un tribunal ucrainean a condamnat patru prizonieri de razboi rusi la cate 11 ani de inchisoare pentru crime de razboi, a anuntat sambata Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), decizia nefiind definitiva, conform Agerpres.

Un membru PKK, Partidul Muncitorilor din Kurdistan, condamnat in Turcia, a fost expulzat de Suedia si a sosit la Istanbul, au anuntat sambata mass-media turce, scrie AFP, conform News.ro.

Forțele de securitate și de informații turcești anunța „neutralizarea" unui „terorist de rang inalt" din Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) in nordul Irakului, au declarat miercuri surse de securitate, informeaza MEHR News.