Serviciul de informații al armatei Ucrainei: 'Rusia este în defensivă pe întreaga linie a frontului' Serviciul de informații al armatei din Ucraina a declarat ca forțele ruse nu mai sunt capabile de acțiuni ofensive pe scara larga și sunt in principal in defensiva, desi Rusia este capabila sa susțina ritmul actual al atacurilor cu rachete, conform CNN, scrie rador.ro. Purtatorul de cuvant al serviciului de informatii al apararii ucrainene, Andrii Iusov, a declarat pentru televiziunea ucraineana ca Rusia "este in defensiva" atunci cand vine vorba de "intreaga linie de front" și ca nu are resurse "pentru a repeta acțiuni ofensive pe scara larga".

