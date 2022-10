Stiri pe aceeasi tema

- ”Ministerul Finantelor, prin ANAF, a incercat sa execute. Executarea silita este suspendata de ceva timp, acolo este un concordat preventiv, intre creditor si companie, la fel, creditorul are posibilitatea sa treaca si la executarea garantiilor dar in urmatoarea perioada inteleg ca o sa existe o intalnire.…

- „Dezbaterea zilei” de azi are ca subiect naționala Romaniei și viitorul selecționerului Edi Iordanescu, dupa ce i-a retrogradat pe „tricolori” in Liga C din Nations League. „Bun gasit la Dezbaterea Zilei. Și bun gasit din Divizia C a Ligii Națiunilor, acolo unde Romania a retrogradat ieri, dupa un 4-1…

- Decret „Cu privire la anunțul mobilizarii parțiale in Federația Rusa” Șeful statului a semnat Decretul „Cu privire la anunțul mobilizarii parțiale in Federația Rusa”.21 septembrie 202209:20In conformitate cu legile federale din 31 mai 1996 nr. 61-FZ „Cu privire la aparare”, din 26 februarie 1997 nr.…

- Guvernul, condus de prim – ministrul PNL Nicolae Ciuca, a adoptat ordonanța de urgența prin care se modifica și completeaza Legea nr. 196/2016, prin care se implementeaza reforma privind venitul minim de incluziune (VMI). Totodata, astazi a fost adoptat proiectul de Hotarare pentru aprobarea Normelor…

- Incepind cu 1 octombrie curent salariile personalului din instituțiile medico-sanitare publice incadrate in sistemul asigurarii obligatorii de asistența medicala vor fi majorate cu 10%. In acest sens, au fost operate modificari la Legea fondurilor asigurarii obligatorii de asistența medicala (FAOAM)…

- In ciuda faptului ca astazi este zi libera de la stat, sectorul medical face excepție de la legistlațiie, asigurand asistența medicala de urgența pentru toți locuitorii din București. Potrivit unui comunicat transmis de DSP București, in Capitala vor fi disponibile noua spitale de adulți și copii, precum…

- Potrivit proiectului rectificarii bugetare influentele pe principalii ordonatori de credite ai bugetului de stat se prezinta astfel: Au fost suplimentate creditele bugetare astfel: Ministerul Finantelor – Actiuni Generale: +9.330,3 milioane lei, din care: +4.000,0 milioane lei Dobanzi, +1.000,0…

- Este ancheta la Serviciul de Ambulanța Bihor, dupa ce o asistenta a fost filmata in timp ce culegea soc in timp ce pacientul aștepta in ambulanța. Ba mai mult, un alt ambulanța. Ba mai mult, un ambulanțier ar fi oprit și el in timpul unei misiuni pentru a face cumparaturi. Pe principiul sa moara și…