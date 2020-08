Serviciul de Acțiuni Speciale. Tensiuni Confruntați cu violențe in strada, mascații de la Acțiuni Speciale par sa nu aiba liniște nici la serviciu. O parte a angajaților susțin ca șeful ii pune sa se spioneze intre ei și ii amenința. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

- Zece barbati au fost retinuti pentru 24 de ore in urma scandalului in care au fost implicate zeci de persoane joi, in centrul orasului Murgeni. De asemenea, alte 31 de persoane au fost amendate, scrie News.roConform Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, fata de 10 barbati din Murgeni, judetul…

- Eroare in timpul perchezițiilor de ieri de la Clanul Duduianu: polițiștii au ajuns la un coleg de-al lor, de la Serviciul de Acțiuni Speciale, in loc sa nimereasca acasa la unul dintre frații lui Emi Pian, interlopul decedat in urma scandalului de acum o saptamana.

- Procurorii DIICOT Brasov au retinut doua persoane banuite de trafic de droguri de mare risc pe raza municipiului Brasov, dupa ce politistii BCCO si procurorii au efectuat noua perchezitii domiciliare in Brasov, Zarnesti si Cristian. „Din cercetari a reiesit faptul ca mai multe persoane, constituite…

- Polițiștii de la Biroul Rutier Suceava, cu sprijinul luptatorilor de la Serviciul de Acțiuni Speciale și al jandarmilor, au descins, vineri dimineața, la mai multe adrese din localitați limitrofe Sucevei, la persoane fizice și juridice, intr-un dosar in care sunt date despre faptul ca tiruri care ...

- Ieri, ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, cu ocazia prezentarii rezultatelor obtinute in primul semestru al acestui an de catre structurile operative ale Politiei Romane si Politiei de Frontiera, ca s-a inregistrat un nivel mai scazut de infractionalitate fata de perioada similara din anul…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Brașov, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Brașov, au efectuat 3 percheziții la o persoana banuita de trafic de droguri de risc. Din cercetari a reieșit faptul ca, in perioada aprilie – iulie a.c., un barbat, in varsta de 39 de ani,…

- Bataie in toata regula in Parcul Central din Cluj-Napoca, unde patru barbați și-au imparțit pumni și picioare, sambata seara Agresorii au fost calmați de cei de la Polișia Locala, relateaza Știri de Cluj.Incidentul a avut loc in aceasta seara intr-unparc din oraș. Indivizii și-au carat pumni și picioare…

- Mai multi romi s-au luat la bataie in parcul central din Cluj-Napoca. Politistii de la Servciul pentru Actiuni Speciale si jandarmii au intervenit si au dat amenzi in valoare de 3.000 de lei.