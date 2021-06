Stiri pe aceeasi tema

- Decretul președintelui Maia Sandu privind dizolvarea Parlamentului de legislatura a X-a și stabilirea datei alegerilor parlamentare anticipate pentru 11 iulie a fost publicat in ediția speciala a Monitorului Oficial. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, pentru organizarea și desfașurarea scrutinului…

- Președinția Republicii Moldova a publicat un anunț de angajare pe site-ul oficial și pe cariere.gov.md pentru funcția publica de șef al Serviciului Consiliului Suprem de Securitate (CSS), in urma demiterii lui Andrei Onofrei, printr-un decret semnat de Maia Sandu la 9 aprilie 2021, transmite Știri.md…

- Președinția Republicii Moldova cauta un șef nou la Serviciul Consiliului Suprem de Securitate (CSS). Funcția a devenit vacanta dupa ce fostul șef Andrei Onofrei a fost eliberat din funcție. Un decret in acest sens a fost semnat de Maia Sandu in data de 9 aprilie. Cei care iși doresc sa se inscrie in…

- Situația de la Calea Ferata din Moldova a fost subiectul discutat astazi in cadrul Consiliului Suprem de Securitate, convocat de catre președinta Maia Sandu. „Este un subiect urgent și important, care afecteaza mii de oameni și economia țarii”, a argumentat șefa statului abordarea prioritara a acestei…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat ca va semna in curand decretul de dizolvare a Parlamentului și stabilirea datei alegerilor parlamentare anticipate. Declarația a fost facuta cu puțin timp in urma, in cadrul unui briefing.

- Deputații PSRM acuza Serviciul de Informații și Securitate (SIS), dar și președintele Maia Sandu de faptul ca au cunoscut despre rapirea judecatorului ucrainean Nicolae Ceaus. In cadrul unui briefing de presa, parlamentarii au prezentat mai multe probe. „In 2019, președintele Ucrainei Vladimir Zelenski…

- Decretul șefului statului, Maia Sandu, privind folosirea Armatei Naționale pe durata starii de urgența în sanatate publica a fost publicat în Monitorul Oficial, comunica Moldpres.md. În document se specifica ca “având în vedere evoluția și tendințele…

