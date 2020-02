Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul britanic de sanatate considera „periculos” serialul „The Goop Lab” al lui Gwyneth Paltrow de pe Netflix, iar reteaua de streaming sustine ca productia are menirea de a amuza, nu de a sfatui oamenii potrivit news.ro.Serialul actritei Gwyneth Paltrow a fost lansat pe 24 ianuarie. Primul…

- Serviciul britanic de sanatate considera „periculos” serialul „The Goop Lab” al lui Gwyneth Paltrow de pe Netflix, iar reteaua de streaming sustine ca productia are menirea de a amuza, nu de a sfatui oamenii.

- HBO a fost intotdeauna canalul care a mers pe principiul mai bine mai putin si mai bun decat mai mult și mai prost. Nu s-a inghesuit niciodata sa arunce lunar cu tone de productii noi si au trecut lungi perioade de timp in care nu a scos nimic nou urmand sa rupa cu o productie super tare. Asa s-a intamaplat…

- The Witcher de la Netflix se termina. E apreciat pentru aventurile sale, poveste, secvențele de acțiune și, probabil, cel mai mult pentru peisaj. La fel ca povestea, locațiile utilizate sunt raspandite peste tot in lume. Filmarile pentru The Witcher au avut loc predominant in Spania, in special in Insulele…

- Serialul turcesc Suleyman Magnificula facut furori in Romania, in urma cu cațiva ani, iar sultana Hurrem a fost considerata una dintre cele mai frumoase femei din telenovele, scrie viva.ro. Numele real al acriței este Meryem Uzerli și a fost nevoita, la un moment dat, sa iasa din scenariu din cauza…

- Ministerul sanatatii a transmis, luni, ca salariatii din Sanatate au fost exceptati de la noua modalitate de calcul a sporurilor pentru conditii periculoase si vatamatoare, respectiv pentru conditii grele. In plus, Ministerul precizeaza ca pentru circa 70.000 de salariati din Sanatate care nu au beneficiat…

- Federația „Solidaritate Sanitara” anunța ca se opune intenției Guvernului de a reduce valoare neta a sporului de condiții periculoase și vatamatoare pentru salariații din sanatate, subliniind ca, in cazul in care proiectul va trece, vor fi declanșate proteste.Citește și: Lia Olguța Vasilescu…

- Daniel Nuța, actorul din serialul „Sacrificiul”, de la Antena 1, are doar 26 de ani și deja o cariera solida in spate. Pe langa teatru, joaca și in filme, iar de anul viitor il vom vedea și pe Netflix. Daniel Nuța ne-a oferit un interviu, in exclusivitate, in care ne-a vorbit atat despre viața sa personala,…