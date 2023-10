Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile palestiniene din Gaza, controlate de Hamas, au acuzat imediat Israelul, susținand ca a fost un atac aerian deliberat. Israelul a negat implicarea. In mijlocul contrazicerilor, aflarea adevarului este mai dificila ca niciodata.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca explozia care a avut loc la spitalul din Fasia Gaza, in care sute de palestinieni au fost ucisi, este o catastrofa ingrozitoare care arata ca razboiul dintre Israel si Hamas trebuie incheiat prin negocieri, relateaza Reuters. Oficiali palestinieni…

- Imaginile din orasul Gaza arata scene haotice in fata spitalului Al Ahli, in timp ce lucratorii de urgenta ajuta victimele si le transfera la un spital din apropiere. Hamas spune ca un atac aerian israelian a lovit spitalul. Israelul sustine ca explozia a fost cauzata de rachete trase gresit de un alt…

- Cel putin 52 de persoane au fost ucise si peste 50 ranite vineri intr-un atac sinucigas asupra unei procesiuni religioase consacrata aniversarii nasterii profetului Mahomed in provincia Balucistan, relateaza Reuters, citand oficiali din politie si din sistemul sanitar, conform Agerpres . Niciun grup…

- Șapte persoane au murit și peste 25 au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc intr-un oraș din Pakistan, potrivit Reuters.Cel puțin șapte persoane au fost ucise și peste 25 au nevoie de ingrijiri medicale, a anunțat vineri presa locala. Explozia a avut loc in provincia Balochistan…

- Dosarul vizeaza potențialele abuzuri in serviciu comise de instituțiile de control care au permis funcționarea acestei stații in ciuda neregulilor depistate pana acum.Au trecut peste 24 de ore de la noua tragedie care a lovit Romania, tragedie care ne arata, din nou, cat de nepregatiți suntem in caz…

- Cel puțin 30 de persoane au murit, printre care trei copii, și 105 persoane au fost ranite, 10 fiind in stare critica, intr-o explozie care a avut loc la o benzinarie din orașul Makhachkala din Daghestan, sudul Rusiei, luni seara, a informat agenția de știri TASS și Ria.ru. Explozia a facut 105 victime,…

- Cazul femeii care a nascut pe strada nu este singurul caz șocant de la Spitalul din Urziceni. Un barbat de numai 31 de ani, a murit dupa ce, duminica seara, a fost consultat de medicii de garda și a fost trimis acasa. Polițiștii fac cercetari.