- Scopul proiectului este cresterea calitatii vietii si incadrarea in societate ca membri activi, care se pot bucura in mod egal de drepturile si responsabilitatile lor ca cetateni, pentru un numar de 110 persoane fara adapost din municipiul Iasi. In cadrul proiectului este vorba si despre un dus mobil…

- Sora fetei de 21 de ani marturisește ca „mama e in șoc, fratii mei sunt in șoc. Aici e vorba de doua fetițe, unam mica, care facea 7 ani, și sora mea, care facea 21 de ani.Am vazut imaginile de nu știu cate ori”, spune aceasta plangand.„Nu știu daca mai pot sa am somn, nu mai am lacrimi, mi s-a uscat…

- Libertatea a obținut mai multe imagini in care apare o mașina care arunca, pe camp și pe un teren viran, borduri și resturi de trotuar de pe Strada Gura Caliței din Capitala. Mașina nu era marcata cu insemnele Primariei Sector 3, insa in zona au inceput lucrari asemanatoare anunțate chiar de primarul…

- Un șofer a fugit de poliție, in Florești, fiind urmarit in trafic. Oamenii legii au observat ca șoferul circula ”sinuos”, semn ca șoferul nu era in apele lui. ”La data de 6 februarie a.c., in jurul orei 17.30, politisti din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Florești au observat un autoturism care…

- Poliția Locala continua sa se implice in campania de ajutorare a persoanelor fara adapost, printr-o noua acțiune desfașurata aseara, in timpul careia „oamenii strazii” identificați au primit ceai cald și sandviciuri. Organizata de Asociația „Sfinții Spiridon și Irina” in parteneriat cu Direcția Generala…

- Barbatul in varsta de 59 de ani a fost gasit de cațiva trecatori.Martorii au crezut inițial ca se odihnește, insa cand i-au batut in geam au vazut ca acesta nu raspunde și au sunat la 112.Barbatul se afla in autoturismul de serviciu care era parcat in zona Prelungirea Ghencea, iar echipajul de medici…

- Alerta la Botoșani, unde un barbat a fost impușcat de polițiști. Din primele informații, barbatul se afla la volanul unei mașini și a fugit de polițiștii care il urmareau. A reușit sa iasa din Iași și a ajuns pana in Botoșani, fiind urmarit de oamenii legii. Barbatul a izbit cu mașina sa o autospeciala…