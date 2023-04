Serviciu inovativ pe piața din România - închiriază o baterie externă cu Mr. Charge In contextul in care intreaga planeta depinde astazi mai mult ca niciodata de dispozitive mobile, nevoia de acces rapid și sigur la o sursa de energie pentru incarcarea acestora, este pe deplin justificata. Mr. Charge este un serviciu de inchiriere a bateriilor externe, dedicat oamenilor și companiilor, ce ofera o soluție extrem de eficienta pentru aceasta nevoie cu care noi toți putem rezona. Afla mai multe informații utile despre acest serviciu inovativ pe piața din Romania! Ce beneficii asigura Mr.Charge pentru utilizatorii de device-uri mobile? Utilizand bateriile externe Mr.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primele cireșe romanești de anul acesta vor pleca din fermele pomicole cu circa 15 lei/kg, iar in piețe primele cireșe vor ajunge cel mai devreme in jurul perioadei 10 – 15 mai. Odata cu sfarșitul primei luni calendaristice din primavara 2023, producatorii autohtoni de fructe anunța cand vor aparea…

- Senatul Romaniei si Reprezentanta UNICEF in Romania, impreuna cu Centrul Step by Step, au lansat, joi, aplicatia mobila de educatie parentala Bebbo in limba romana, conceputa pentru a sprijini parintii si alte persoane care se ocupa de cresterea si ingrijirea copiilor cu varste pana la 6 ani.…

- Senatul Romaniei si Reprezentanta UNICEF in Romania, impreuna cu Centrul Step by Step, au lansat, joi, aplicatia mobila de educatie parentala Bebbo in limba romana, conceputa pentru a sprijini parintii si alte persoane care se ocupa de cresterea si ingrijirea copiilor cu varste pana la 6 ani.…

- Diferența de preț uriașa intre piața și supermarket. Cat platesc romanii pentru un kilogram de cartofi, care este una dintre cele mai ieftine și mai versatile legume pentru ca se preteaza la numeroase preparate culinare. Care este decalajul dintre suma achitata la piața și la magazin pentru un kilogram…

- Imediat dupa ce ASF a anunțat ca retrage autorizația Euroins, in spațiul public au aparut și comentariile. Profesorul de economie Cristian Paun, susține ca retragerea autorizației Euroins, este corecta și previzibila, insa problema este insa cu piața, care de fapt nu e o ”piața” in adevaratul sens al…

- Inmatricularile de autoturisme noi, in Romania, au inregistrat o crestere de 37,8% in primele doua luni ale acestui an, fata de aceeasi perioada din 2022, iar pe segmentul autoturismelor "verzi" s-a raportat o majorare cu 63,2%.

- Lanțul de magazine franceze din Rusia care a decis sa ramana pe piața va avea aproape 90% produse sub marca proprie. Decizia francezilor a fost menita sa ajute populația rusa sa aiba in continuare acces la prețuri accesibile și alimente de calitate, susțin francezii.Cel puțin 30.000 de angajați in 231…

- Explozia prețurilor de pe piața energie influențeaza și piața locala a florilor, in aceeași masura cu cea internaționala. Per total, in Europa aproape jumatate din cei care producea flori pentru luna martie, au renunțat, efectul fiind vizibil pe bursa acolo unde florile taiate de sezon sunt mai puține…