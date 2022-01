Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut valoarea medie lunara a facturilor la utilitați a crescut cu 12% fața de anul anterior. In anul 2021, o gospodarie a achitat in medie 500 de lei la utilitați, asta in timp ce salariu minim pe economie a fost 1386 lei „in mana”.Centru de plați -un-doi a procesat, in 2021, tranzacții in valoare…

- Costul mediu lunar cu utilitațile in gospodariile din Romania a fost, in 2021, de 497 de lei, in creștere cu circa 12% fața de anul anterior, potrivit unei analize realizate de serviciul de plați de facturi un-doi Centru de plați. Calculul include costurile lunare medii per gospodarie cu plata facturilor…

- Costul mediu lunar cu utilitatile in gospodariile din Romania a fost, in 2021, de 497 de lei, in crestere cu circa 12% fata de anul anterior, cel mai mare suma fiind alocata pentru factura la gaze naturale, potrivit unei analize realizate de un serviciu de plati de facturi. Calculul include…

- UAT COMUNA IANCA, Județul Olt in calitate de beneficiar, anunța finalizarea proiectului “Inființarea unui centru educațional cu specific pescaresc in comuna Ianca, județul Olt”, Cod SMIS 130211, depus in cadrul Programului Operațional Pescuit si Afaceri Maritime, Prioritatea Uniunii: 4 Creșterea gradului…

- ​Grupul Digi (RCS&RDS), controlat de miliardarul oradean Zoltan Teszari, a anunțat marți, 30 noiembrie, încheierea contractului de vânzare-cumparare privind operațiunile sale din Ungaria catre 4iG. Tranzacția are valoarea de 625 milioane de euro și este supusa unor condiții, inclusiv…

- ​13.604 de participanți ori beneficiari ai Pilonului II de pensii (pensie obligatorie administrata privat) au încasat peste 207 milioane de lei, în primele noua luni din acest an, în urma contribuțiilor la acest sistem, a anunțat vineri ASF. Din valoarea totala a plaților efectuate,…

- Bugetul total al unei familii din regiunea Sud-Vest Oltenia este de 3.802 lei pe luna, conform datelor furnizate de Direcția Județeana de Statistica Dolj. Datele prezentate reprezinta bugetul total lunar calculat pe familie/gospodarie și a fost realizat ca medie a bugetelor din trimestrul I al anului…

- “E-Distributie Dobrogea, operator de distributie a energiei electrice parte a grupului Enel, incepe saptamana aceasta lucrarile de relocare a retelelor de medie tensiune din zona Smardan – Macin pentru a permite realizarea unui drum national proiectat pentru accesul la noul pod suspendat peste Dunare…