Serviciile ucrainene: soldații ruși ar fi atât de flămânzi încât ar fi mâncat câini Inregistrarea unei convorbiri telefonice pe care serviciile ucrainene au postat-o in spațiul virtual surprinde discuția dintre un soldat rus și, aparent, familia sa.Un barbat despre care se presupune ca este un membru al familiei il intreaba in rusa pe luptator: "Mananci bine macar?" iar acesta ii raspunde: "Am avut caine ieri". Cel care a pus intrebarea, revine surprins. "Mananci caini sau ce?" Din nou soldatul raspunde: "Avem. Am vrut niște carne. Ne-am saturat de [pachete de rație". Soldatul continua sa descrie violul unei fete de 16 ani. O femeie mai in varsta, care ar putea fi mama lui, intreaba:… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

