- Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, avertizeaza ca exista posibilitatea ca doua dintre serviciile SMURD din județ sa fie desființate din cauza lipsei de fonduri. SMURD Nadlac acopera zona Pecica, Semlac, Șeitin, Peregu Mare și autostrada (48% din intervenții nu sunt in Nadlac), iar…

- Pașapoartele simple pentru București și Ilfov se vor elibera din noul sediul inființat in incinta mall-ului ParkLake, din sectorul 3 al Capitalei. Tot acolo se vor depune și cererile de eliberare a documentelor noul sediu fiind operațional din data de 16 iulie. Serviciile de pașapoarte din Pipera și…

- Paramedicii SMURD din Timișoara vor interveni pentru salvarea de vieți omenești și cu motocicleta, nu doar cu ambulanțele, incepand de astazi. Operaționalizarea celor doua motociclete de intervenție SMURD care au intrat in dotarea ISU Timiș a avut loc in Piața Unirii, in prezența lui Raed Arafat, secretar…

- Prefectul Constantei, Ioan Albu, nu mai vrea sa continue pe acest post si a anuntat ca nu a mai semnat pentru prelungirea mandatului sau in functie. Albu a explicat ca in data de 5 iunie a transmis o cerere catre Ministerul Afacerilor Interne prin care solicita incetarea detasarii in functia de prefect.…

- Un cetatean tunisian a fost declarat, la sesizarea Serviciului Roman de Informații, persoana indezirabila pentru Romania. Potrivit SRI, acesta avea preocupari pentru propaganda terorista si ar fi putut comite actiuni violente. Conform unui comunicat al SRI, tunisianul BHA a venit in Romania in calitate…