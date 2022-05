Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret ce simplifica acordarea cetateniei ruse copiilor orfani ucraineni si persoanelor cu handicap ucrainene, relateaza agentia EFE. Decretul priveste minorii fara sprijin familial si persoanele cu handicap atat din autoproclamatele republici separatiste…

- Aproape 1,1 milioane de persoane au fost aduse in Rusia din zonele lovite de razboi ale Ucrainei de la inceputul invaziei vecinului sau de catre Moscova in februarie. Printre cei adusi in Rusia se numara in jur de 200.000 de copii, a declarat seful militar rus Mihail Mizintev, citat de agentia de presa…

- Președintele rus Vladimir Putin nu a renunțat neaparat la incercarea de a cuceri Kievul, chiar daca Rusia s-a concentrat in ultimele zile pe sudul și estul Ucrainei, spun oficiali americani și occidentali citați de CNN . In urmatoarele cateva saptamani, oficialii se așteapta ca forțele ruse sa se realimenteze și…

- Rusia isi regrupeaza trupele si pregateste o operatiune ofensiva in estul Ucrainei, pentru a incerca sa controleze in totalitate regiunile Donetk si Lugansk, potrivit ultimului buletin de razboi al Statului Major al armatei ucrainene, publicat marti, in a 41-a zi a invaziei, transmite EFE. ‘Dusmanul…

- Rusia incearca sa imparta Ucraina in doua parti, pentru a crea in partea de est o zona extinsa controlata de Moscova, dupa ce aceasta a esuat in incercarea de a cuceri intreaga tara, a sustinut duminica seful serviciului de informatii militare al Ucrainei (GURMO), Kirilo Budanov, relateaza agentiile…

- Razboiul din Ucraina a inceput la o saptamana dupa ce președintele Vladimir Putin a recunoscut independenta celor doua regiuni separatiste ucrainene Donetk si Lugansk. Acum, cele doua regiuni par sa nu mai aiba nicio aparare și sunt de acord sa faca un referendum pentru a intra in Rusia. Teritoriul…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski cere noi negocieri cu oficialii ruși, in timp ce autoritațile de la Kremlin au transmis ca iși reduc ambițiile, concentrandu-se pe teritoriul revendicat de separatiștii susținuți de ruși in est. Rusia a declarat ca prima faza a operațiunii militare s-a incheiat…

- Serviciile secrete ucrainene susțin ca elita rusa ia in calcul inlaturarea de la putere a presedintelui rus Vladimir Putin. Potrivit informațiilor lor, aristocrații au in vedere mai multe opțiuni prin care sa faca acest lucru, printre care se numara și otravirea, o boala brusca sau un accident.