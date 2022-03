Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de informatii al ministerului ucrainean al Apararii a publicat luni o lista cu 620 de agenti rusi FSB despre care sustine ca activeaza in prezent in Europa. Conform autoritatilor ucrainene, lista include toti ofiterii FSB implicati in „actiuni criminale” pe continentul european si care sunt…

- Prim-ministrul Romaniei a participat la reuniunea șefilor de Guvern ai statelor aliate NATO din Europa de Sud-Est. Dupa acest miting, Nicolae Ciuca a spus ca alegerea Rusia de a declanșa razboiul impotriva Ucrainei a afectat grav climatul de securitate. „Alegerea facuta de Rusia de a declansa razboiul…

- „Fiecare european ar trebui sa-și cunoasca numele... Lista celor 620 de angajați conține nume, informații despre locul de munca, adrese de inregistrare, detalii despre pașapoarte”, se arata in raport.O lista completa a agenților FSB care opereaza in țarile europene poate fi gasita aici .Recent, in…

- Serviciile de securitate ale Ucrainei susțin ca un grup influent de oameni de afaceri și ofițeri din cadrul Serviciului federal rus de securitate (FSB) ar pregati „debarcarea” președintelui rus, Vladimir Putin, de la putere. Șeful FSB, Aleksandr Bortnikov, ar fi luat in calcul drept succesor al lui…

- Serviciile secrete ucrainene sugereaza ca Belarus este „pregatit sa participe direct” la invazia Rusiei, „pe langa faptul ca le permite rușilor sa-i foloseasca teritoriul și sa treaca granița” in Ucraina, a declarat un oficial al guvernului ucrainean pentru CNN.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, ar urmari sa imparta Ucraina in doua, dupa deja cunoscutul model al Germaniei de Vest si de Est sau al Coreei, de Nord si de Sud, potrivit serviciilor secrete ucrainene, citate de agentia Unian, informeaza Agerpres . Serviciile secrete ucrainene, citate de agentia…

- „Masurile de consolidare a încrederii” și „masurile de dezarmare” sunt posibile în criza din jurul Ucrainei cu Rusia, a declarat marți premierul norvegian Jonas Gahr Store pentru ONU, fara alte detalii, potrivit AFP.„Putem lua masuri de consolidare a încrederii,…