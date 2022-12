Serviciile secrete: „Rusia are în plan să atace Republica Moldova în ianaurie” Rusia ar avea in plan sa invadeze Republica Moldova la inceputul anului. Este informația care zguduie intreaga lume. Iar ea vine chiar de la șeful Serviciului de Informații și Securitate de la Chișinau. Potrivit oficialului, cel mai mare depozit de muniție din Europa se afla in Transnistria și este securizat de ruși. Una dintre ipotezele luate in calcul este utilizarea acestor muniții intr-o posibila confuntare militara. „Intrebarea nu este daca Rusia va face o noua ofensiva spre Moldova, ci cand se va intampla acest lucru. Cred ca fie la inceputul anului, fie in martie aprilie. Dar din informațiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia planuiește sa atace și Republica Moldova, avertizeaza directorul Serviciului de Informatii si Securitate de la Chișinau, Alexandru Musteața. Potrivit șefului SIS, invazia ar putea sa aiba loc chiar la inceputul anului 2023. Șeful Serviciului de Informații și Securitate de la Chișin ...

- Autoritațile moldovene analizeaza mai multe scenarii, inclusiv cel in care Moscova ar incerca o invazie terestra prin nordul Ucrainei, catre Republica Moldova, in 2023, a declarat Alexandru Musteata, director al Serviciului de Informatii si Securitate (S.I.S.), intr-un interviu pentru TVR Moldova ,…

- Federatia Rusa ar avea in plan sa invadeze si Republica Moldova la inceputul anului 2023, iar punerea in aplicare a scenariului depinde de evolutiile razboiului din Ucraina. Declarația aparține directorului Serviciului de Informatii si Securitate de la Chișinau, Alexandru Musteața. Fii la…

- Șeful Serviciului de Informații și Securitate de la Chișinau anunța ca documentarile instituției denota ca Rusia intenționeaza sa atace anul viitor Republica Moldova. „Intrebarea nu este daca Federatia Rusa va face o noua ofensiva spre teritoriul Republicii Moldova, dar cand se va intampla acest lucru:…

- Federatia Rusa ar avea in plan sa invadeze și Republica Moldova a spus directorul Serviciului de Informatii si Securitate, Alexandru Musteața, intr-un interviu la TVR Moldova, iar acest lucru ar putea sa aiba loc chiar la inceputul anului 2023, a completat directorul SIS Moldova.

- Spionii ruși, veniți in Republica Moldova pe cale diplomatica, nu ar trebui sa fie admiși pe teritoriul țarii noastre, iar cei care se afla acum aici și lucreaza impotriva Republicii Moldova ar urma sa fie expulzați, a declarat miercuri seara, Maia Sandu, in cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova. Maia…

- Moscova iși continua tentativele de a manipula țarile din Europa de Est. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a canalizat zeci de milioane de dolari de la unele dintre cele mai mari companii de stat din Rusia pentru a cultiva o rețea de politicieni moldoveni care sa

- Ne-am putea aștepta la o creștere a numarului de cetațeni ruși care vin in Republica Moldova și totodata, mai mulți moldoveni stabiliți in Rusia ar putea reveni in țara. O spune directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața, potrivit caruia exista aceasta posibilitate, in contextul…