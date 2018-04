Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de securitate din Rusia incearca sa recruteze tineri agenti din Estonia oferindu-le anumite avantaje, se arata intr-un raport al Serviciului estonian de Informatii citat de site-ul postului Radio Poland. Potrivit raportului, Rusia incearca anual sa organizeze evenimente menite…

- Robert Mueller este insarcinat sa stabileasca daca a avut loc vreo intelegere secreta intre echipa lui Trump si Rusia in timpul campaniei pentru alegerile prezidentiale din 2016.Donald Trump denunta aceasta ancheta ca fiind o "vanatoare de vrajitoare" indreptata impotriva lui. Moscova dezminte…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a declarat, vineri, ca Uniunea Europeana va adopta mai multe masuri impotriva Rusiei, in contextul crizei generate de atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost spion rus din Marea Britanie, informeaza The Associated Press. Declaratiile…

- Presedintele rus Vladimir Putin sustine ca Rusia a dejucat planurile a peste 400 de spioni straini anul trecut. Luni, el a cerut FSB sa ia masuri pentru a bloca noi incercari ale spionilor de a obtine noi informatii politice, economice si militare. Putin a facut comentariile in timpul unui discurs in…

- Rusia ”are dovezi” ca SUA vrea sa se implice in alegerile prezidențiale de pe 18 martie. Serghei Riabkov, ministru adjunct de Externe al Rusiei, a declarat luni ca Moscova este in posesia unor dovezi ca SUA incearca sa influențeze alegerile prezidențiale din Rusia, scrie agenția Reuters, citata de Agerpres…

- Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a declarat luni ca Moscova detine dovezi ca SUA incearca sa influenteze apropiatele alegeri prezidentiale din Rusia, a relatat agentia de presa rusa RIA, citata de Reuters. Statele Unite ale Americii incearca sa semene haos in Rusia, iar sanctiunile impuse…

- Suedia are nevoie sa-si majoreze de cel putin doua ori bugetul militar pana in 2035 pentru ca tara sa fie bine aparata, sustine un raport al armatei, care invoca lipsa de scrupule a Rusiei de a recurge la forta in scopuri politice, transmite Reuters. Potrivit documentului, ce va fi inaintat…

- Noile sanctiuni pe care Statele Unite intentioneaza sa le aplice contra Rusiei au scopul influentarii campaniei electorale prezidentiale, dar aceasta tentativa va esua, a anuntat luni Kremlinul, potrivit site-ului cotidianului Le Figaro.