Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Federal rus de Securitate (FSB, fostul KGB) a anuntat vineri ca a dejucat un plan al organizatiei Statul Islamic (SI) privind comiterea unei serii de atacuri de mare amploare in zona Moscovei, unde se vor desfasura meciurile Campionatului Mondial de Fotbal din vara acestui an, relateaza…

- Frode Berg, un fost ofiter vamal la granita dintre Norvegia si Rusia, a fost retinut la Moscova in decembrie 2017, dar stia putine detalii despre operatiunea in care a fost implicat, conform declaratiilor date de avocatul sau, Brynjulf Risnes, pentru cotidianul Dagbladet si televiziunea NRK.…

- Austria nu va expulza niciun diplomat rus din cauza atacului neurotoxic produs in Marea Britanie, a anuntat luni seara Guvernul de la Viena, precizand ca vrea sa mentina neutralitatea natiunii, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. "Sustinem decizia de chemare a ambasadorului Uniunii…

- Mai multe tari din Uniunea Europeana, alaturi de SUA, Ucraina si Canada, au anuntat, luni, ca expulzeaza diplomati rusi. Rusia va raspunde intr-un mod similar daca Statele Unite vor expulza diplomati rusi, in urma otravirii fostului spion Sergei Skripal in Marea Britanie, conform declaratiilor purtatorului…

- Theresa May incearca joi sa obtina o sustinere unanima a partenerilor sai europeni fata de condamnarea rolului atribuit Moscovei in otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, insa partida se anunta dificila pentru premierul britanic, relateaza AFP conform News.ro. ”Sfidarea Rusiei va dura ani…

- Presedintele rus Vladimir Putin sustine ca Rusia a dejucat planurile a peste 400 de spioni straini anul trecut. Luni, el a cerut FSB sa ia masuri pentru a bloca noi incercari ale spionilor de a obtine noi informatii politice, economice si militare. Putin a facut comentariile in timpul unui discurs in…

- Rusia ”are dovezi” ca SUA vrea sa se implice in alegerile prezidențiale de pe 18 martie. Serghei Riabkov, ministru adjunct de Externe al Rusiei, a declarat luni ca Moscova este in posesia unor dovezi ca SUA incearca sa influențeze alegerile prezidențiale din Rusia, scrie agenția Reuters, citata de Agerpres…

- Hotel de lux evacuat in Moscova din cauza unui incendiu. Incidentul s-a petrecut luni dimineața la Hotelul Cosmos din nordul capitalei Rusiei și pompierii au intervenit cu repeziciune, scrie Russia Today. Hotelul de lux din Moscova are 1.777 apartamente și toți cei cazați in acest moment au fost evacuați…