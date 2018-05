Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile secrete ruse au dejucat un plan de comitere a unui atentat in cursul paradei organizate in centrul Moscovei de Ziua Victoriei, anunta Oleg Siromolotov, adjunct al ministrului rus de Externe, citat de site-ul agentiei Tass.

- Serviciul Federal rus de Securitate (FSB, fostul KGB) a anuntat vineri ca a dejucat un plan al organizatiei Statul Islamic (SI) privind comiterea unei serii de atacuri de mare amploare in zona Moscovei, unde se vor desfasura meciurile Campionatului Mondial de Fotbal din vara acestui an, relateaza…

- Frode Berg, un barbat norvegian care era suspectat de spionaj in Rusia, a recunoscut ca lucra pentru serviciile secrete militare ale Norvegiei, conform avocatului sau, scrie Reuters.Berg, un fost ofiter vamal la granita dintre Norvegia si Rusia, a fost retinut la Moscova in decembrie 2017,…

- Serviciile secrete de la Moscova ar fi putut depista resedinta din Marea Britanie a fostului colonel GRU Serghei Skripal dupa decesul subit al fiului sau in timpul unei vacante in Rusia, anul trecut, relateaza BBC.

- Presedintele rus Vladimir Putin sustine ca Rusia a dejucat planurile a peste 400 de spioni straini anul trecut. Luni, el a cerut FSB sa ia masuri pentru a bloca noi incercari ale spionilor de a obtine noi informatii politice, economice si militare. Putin a facut comentariile in timpul unui discurs in…

- Hotel de lux evacuat in Moscova din cauza unui incendiu. Incidentul s-a petrecut luni dimineața la Hotelul Cosmos din nordul capitalei Rusiei și pompierii au intervenit cu repeziciune, scrie Russia Today. Hotelul de lux din Moscova are 1.777 apartamente și toți cei cazați in acest moment au fost evacuați…