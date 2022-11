Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal de spionaj tensioneaza in mod suplimentar relațiile dintre Romania și Rusia, dar complica, pe de alta parte, și relațiile dintre Romania și Serbia. Scandalul a izbucnit dupa ce, in Romania, DIICOT a anunțat ca desfașoara o investigație asupra companiei NIS Petrol. Informațiile oficiale…

- Patru angajati ai NIS Petrol din Timisoara si Bucuresti sunt acuzati de procurorii DIICOT ca au transmis date nedestinate publicitatii privind fondul de resurse din Romania catre firma din acelasi consortiu din Serbia. Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, susține ca ancheta ar putea fi modalitatea…

- Patru angajati ai NIS Petrol din Timisoara si Bucuresti sunt acuzati de procurorii DIICOT ca au transmis date nedestinate publicitatii privind fondul de resurse din Romania catre firma din acelasi consortiu din Serbia. Acestia sunt cercetati pentru divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau…

- Luni dimineața, sub coordonarea unui procuror al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crima Organizata și Terorism, au avut loc mai multe descinderi la o serie de adrese aparținand SC NIS Petrol, in București și Timișoara, dar și la domiciliile unor angajați ai companiei, pentru suspiciunea…

