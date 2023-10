Serviciile secrete israeliene, puse la zid după ofensiva Hamas: 'Cum a fost posibil?' / 'Nu avem idee!' Serviciile secrete și de securitate israeliene, puse la zid dupa ofensiva Hamas: 'Cum a fost posibil?' / 'Nu avem idee!'Oficialii din Israel sunt și ei șocați și - din ce se pare - luați prin surprindere de eșecul forțelor armate și ale serviciilor secrete de a preintampina operațiunea in forța demarata de Hamas in aceasta dimineața. Intrebarea aflata pe buzele tuturor: cum a fost posibil ca serviciile secrete+militare sa nu-și dea seama de atac? „Nu avem idee cum s-ar fi putut intampla asta”, e reacția pe care oficialii israelieni au dat-o la BBC, cand au fost intrebați de acest lucru. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

