Stiri pe aceeasi tema

- Un fost oficial cu rang inalt din serviciile secrete saudite, cazut in dizgrație, il acuza pe prințul monștenitor Mohammad bin Salman ca a trimis o echipa de asasini in Canada care avea ca misiune eliminarea lui. Se intampla la cateva zile dupa ce jurnalistul Jamal Khashoggi ar fi fost omorat in Turcia…

- Serviciile secrete americane monitorizeaza eforturile Arabiei Saudite de a dezvolta capabilitati pentru producerea de combustibil nuclear, o situatie care ar deschide posibilitatea fabricarii de bombe atomice, afirma surse citate de cotidianul The New York Times, anunța MEDIAFAX.In ultimele…

- In ultimele saptamani, agentiile de informatii au analizat date clasificate referitoare la eforturile Arabiei Saudite de a dezvolta, in colaborare cu China, capacitati industriale pentru a produce combustibil nuclear.

- Serviciile de informații rusesti au diseminat dezinformari în legatura cu pandemia de coronavirus, potrivit unor informații recent declasificate, un material care demonstreaza modul în care Moscova continua sa încerce sa influențeze americanii pe masura ce alegerile se apropie, potrivit…

- Regele Salman al Arabiei Saudite, in varsta de 84 de ani, a fost supus joi ”cu succes” unei operatii de indepartare a vezicii biliare, la trei zile dupa ce a a fost internat la spital, a anuntat cabinetul regal, relateaza AFP, potrivit news.ro.Arabia Saudita comunica in mod rar pe tema starii…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Intr-un moment in care PSD se afla in plina glorie, guvernand la propriu sub conducerea lui Victor Ponta, un cunoscut in general bine informat din zona serviciilor secrete mi-a furnizat o informație șoc. Fusese luata decizia destructurarii PSD. „De catre cine?”, am intrebat.…

- Rachetele de croaziera utilizate anul trecut in mai multe atacuri asupra unor facilitati petroliere si a unui aeroport international din Arabia Saudita erau de "origine iraniana", potrivit unui raport prezentat in Consiliul de Securitate al ONU de secretarul general Antonio Guterres, citat vineri de…

- Serviciile secrete din Rusia si cele din Venezuela sunt in contact dupa esecul operatiunii armate pentru inlaturarea lui Nicolas Maduro de la putere, a declarat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov, care nu a exclus ca Moscova sa ajute Caracasul in ancheta, potrivit EFE si media ruse.…