- Serviciile de informații americane au declarat luni, 9 august, ca nu au descoperit ce cauzeaza afecțiunile ciudate raportate de diplomații americani și de familiile lor, de la primul caz semnalat in 2016. Statele Unite nu sunt inca sigure ce cauzeaza ceea ce a fost numit „sindromul Havana”, afecțiuni…

- Statele Unite inca nu stiu sigur ce provoaca ''sindromul Havana'', denumirea data unei simptomatologii misterioase care a afectat diplomati americani in mai multe tari, a declarat luni directoarea pentru informatii nationale a SUA, Avril Haines, potrivit AFP, anunța Agerpres. Haines a avut…

- Președintele Joe Biden a primit-o joi seara la Casa Alba pe Angela Merkel. In timpul discutiilor, cei doi s-au declarat “uniti impotriva agresiunii Rusiei”. Cancelarul german a facut peste 20 de vizite la Washington in timpul celor 16 ani petrecuti in fruntea Guvernului. Biden este al patrulea lider…

- Dupa șase luni de la instalarea în funcție, președintele Biden nu a prea încercat sa-și defineasca politica în privința Cubei, el nefacând nicio mișcare importanta în vederea relaxarii interdicțiilor impuse de predecesorul sau pe tema liberei circulații și a ajutoarelor…

- Publicatia Neweurope.eu, cu sediul central la Bruxelles, scrie ca a obtinut mai multe documente secrete care ar demonstra ca Statele Unite si unele state din Uniunea Europeana, in special Germania, ar fi finantat Partidul Actiune si Solidaritate (PAS), condus pana nu demult de Maia Sandu, cu circa 56…

- ”Trebuie sa gasim un mijloc de reglare a relatiilor, care se afla acum la un nivel foarte rau”, a anuntat Putin la SPIEF. Liderul de la Kremlin considera ca principalul motiv al tensiunilor cu Statele Unite nu sunt diferendele politice, ci o vointa americana de ”indiguire” a Rusiei. ”Noi nu avem dezacorduri…

- Administratia Vladimir Putin a anuntat, miercuri, decizia de a se retrage dintr-un tratat semnat cu Statele Unite care faciliteaza deplasarile diplomatilor, in contextul tensiunilor bilaterale. Guvernul de la Moscova elaboreaza o directiva care prevede retragerea Rusiei din Memorandumul de…

- Ministerul de Externe al Rusiei susține ca, in martie, Statele Unite au depașit cu 101 de unitați numarul de arme permis de tratatul START-3 , relateaza Kommersant. Tratatul START-3 ține cont de rachete balistice intercontinentale (MBR), rachete balistice pentru submarine (BRPL) și pentru…