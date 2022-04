Stiri pe aceeasi tema

- Opinia generala este aceea ca Vladimir Putin și-a greșit in mod catastrofal calculele. A crezut ca rușii din Ucraina ii vor aplauda trupele. Nu au facut-o. A crezut ca va rasturna rapid guvernul lui Volodimir Zelenski. Nu a facut-o. A crezut ca va dezbina NATO. A unit-o. Fii la curent cu cele…

- Grupul de hackeri Anonymous, care poarta un ”atac cibernetic” impotriva Rusiei de cand a invadat Ucraina, la 24 februarie, anunta joi ca a piratat serverele Serviciului rus de securitate (FSB), serviciile secrete ruse, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Aproximativ 90% dintre trupele ruse care fusesera desfasurate in apropierea granitei cu Ucraina se afla acum pe teritoriul tarii atacate, conform estimarilor unor responsabili americani din aparare, transmite dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Serviciile secrete ucrainene sugereaza ca statul Belarus este „poate pregatit sa participe direct” la invazia Rusiei in Ucraina, „pe langa faptul ca le permite rusilor sa foloseasca teritoriul tarii si sa treaca granita” in Ucraina, a declarat un oficial al guvernului ucrainean pentru CNN. Fii…

- Vladimir Putin a avut o intalnire cu mediul de afaceri rus. Intrevederea a fost pricinuita de atacul Rusiei impotriva Ucrainei. Liderul de la Kremlin a vrut in acest fel sa-i linișteasca pe afaceriștii ruși in fața valului de sancțiuni care o sa-i loveasca in mod direct. Fii la curent cu cele…

- Europarlamentarul Traian Basescu, fost președinte al Romaniei, spune ca Vladimir Putin nu va ataca intreaga Ucraina, cel puțin nu acum. Basescu spune ca Putin nu rezolva nimic prin ocuparea Ucrainei și spune ca atacurile de acum au ca scop doar o consolidare a poziției Rusiei in Ucraina. Fii…

- Presedintele rus Vladimir Putin va recunoaste independenta teritoriilor separatiste proruse din estul Ucrainei, a anuntat luni seara Kremlinul, informeaza AFP si TASS. "Un decret in acest sens va fi semnat in scurt timp", a anuntat Presedintia rusa. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca Rusia nu are puterea militara de a invada Ucraina, asta pentru ca o țara de asemenea dimensiuni nu se poate stapani cu doar 170.000 de militari. Basescu arata ca Vladimir Putin va incerca sa obțina cat mai mult in negocierile cu NATO, iar in Ucraina va…