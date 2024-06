Serviciile secrete din Germania se tem de posibile atacuri islamiste

Stiri pe aceeasi tema

- Amenintarea atacurilor teroriste islamiste in Germania este in prezent semnificativ mai mare comparativ cu anii precedenti, partial din cauza razboiului din Gaza, avertizeaza directorul Agentiei germane de informatii interne (BfV), Thomas Haldenwang.

- Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat ca a reușit sa intrerupa planurile FSB de a-i elimina pe Volodimir Zelenski și alți militari și politicieni de rang inalt. Doi colonei ai Garzii de Stat au fost reținuți. Tentativa de asasinare la adresa lui Zelenski, dejucata de serviciile secrete ucrainene…

- Berlinul a acuzat vineri hackerii rusi sustinuti de Moscova de un atac cibernetic "intolerabil" impotriva membrilor Partidului Social-Democrat din Germania si a avertizat ca acesta nu va ramane fara consecinte, relateaza AFP.

- Mulți aditivi – numiți emulgatori – folosiți in mod curent in numeroase alimente procesate, in special in dulciuri, sunt implicați in apariția diabetului de tip 2. In premiera, o echipa de cercetatori francezi din cadrul Institutului Național de Cercetare in Agricultura, Alimentație și Mediu au analizat…

- Trei germani au fost arestați sub suspiciunea ca au colaborat cu serviciile secrete chineze. Se pare ca aceștia au predat tehnologie care ar putea fi folosita in scopuri militare, contribuind astfel la consolidarea marinei chineze, au declarat luni oficiali germani, potrivit Reuters. Arestarile au avut…

- Agențiile de informații americane nu au oferit Federației Ruse toate datele pe care le aveau despre amenințarea terorista de la mallul Crocus. Serviciile secrete din SUA se temeau sa-și dezvaluie sursele, titreaza The New York Times. SUA a transmis un avertisment privat oficialilor ruși care a inclus…

- Ministrul francez al economiei Bruno Le Maire i-a indemnat pe europeni investeasca banii necesari pentru a egala competitivitatea chinezilor. ”Europa trebuie sa se trezeasca in fata concurentei industriale a Chinei. Daca nu reactionam, suntem morti!”, a declarat Bruno Le Maire in fata unei audiente…