Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile americane de informatii estimeaza ca Rusia isi intensifica pregatirile pentru o invazie pe scara larga a Ucrainei si ca are deja 70% din dispozitivul necesar pentru o astfel de operatiune, potrivit unor responsabili americani, scrie AFP preluat de agerpres. Moscova a desfasurat deja 110.000…

- Serviciile americane de informatii estimeaza ca Rusia isi intensifica pregatirile pentru o invazie pe scara larga a Ucrainei si ca are deja 70% din dispozitivul necesar pentru o astfel de operatiune, potrivit unor responsabili americani, scrie AFP, preluata de Agerpres.

- Serviciile de informații din SUA estimeaza ca Rusia iși intensifica pregatirile pentru o invazie pe scara larga in Ucraina și ca are deja 70% din forța necesara pentru o astfel de operațiune, potrivit oficialilor americani. Moscova a masat deja 110.000 de soldați la granițele Ucrainei și ar putea dispune…

- Vice-ministrul rus de externe Serghei Riabkov, negociatorul sef al Moscovei la discutiile cu SUA pe probleme de securitate, a declarat miercuri ca el nu crede ca exista riscul ca un razboi pe scara larga sa inceapa in Europa sau in alta parte, dand asigurari ca Moscova nu are planuri sa atace, sa…

- Cu trupe masate la frontiera ucraineana, Rusia are mai multe optiuni pentru un atac, inclusiv pasi rapizi catre o invazie pe scara larga si ocuparea de teritorii, potrivit unor experti militari mentionati intr-o analiza publicata joi de NBC News. Dupa ce a dislocat circa 100.000 de soldati…

- Secretarul Consiliului National de Securitate si Aparare de la Kiev, Oleksi Danilov, i-a indemnat pe ucraineni sa se odihneasca in liniste in perioada sarbatorilor de Craciun si Anul Nou. Potrivit oficialului, expertii nu prevad o invazie a Ucrainei de catre Rusia.

- Secretarul Consiliului Național de Securitate și Aparare de la Kiev, Oleksi Danilov, i-a îndemnat pe ucraineni sa se odihneasca în liniste în perioada sarbatorilor de Craciun și Anul Nou. Potrivit oficialului, experții nu prevad o invazie a Ucrainei de catre Rusia, scrie agentia RBC,…

- Rusia nu pregateste o invazie militara a Ucrainei, a declarat joi ambasadorul rus la Uniunea Europeana, Vladimir Cijov, dupa ce Moscova a trezit ingrijorari in Occident prin masarea de trupe in apropierea granitei cu Ucraina, informeaza Reuters. Vladimir Cijov a declarat intr-un interviu pentru ziarul…