Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Turchak, secretarul consiliului general al partidului Rusia Unita, a declarat ca a primit cereri din partea primilor patru deputați din Duma de Stat care solicita sa fie trimiși intr-o zona „operațiunii militare speciale” in cadrul forțelor armate ruse. Cererile vor fi analizate de Ministerul…

- Marea Britanie se indoieste de capacitatea Rusiei de a implementa mobilizarea partiala ordonata a 300.000 de rezervisti pentru razboiul impotriva Ucrainei, informeaza joi DPA, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Rusia ”se lupta din ce in ce mai mult sa motiveze fortele auxiliare” din regiunea ucraineana Donbas, iar comandantii ”recurg la stimulente financiare directe”, anunta serviciul de informații al Ministerului britanic al Apararii, relateaza BBC, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Fortele ruse au preluat controlul deplin asupra satului Pisky, de la periferia regiunii Donetk din Ucraina, a anuntat, sambata, Ministerul rus al Apararii, relateaza agentia de presa rusa Interfax, citata de Reuters, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministerul britanic al Apararii afirma joi, intr-un extras al informațiilor militare publicat pe Twitter, ca Rusia are probleme in a-și onora angajamentele privind exporturile de armament. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In ultimele 30 de zile, asaltul Rusiei spre orașul Bakhmut a fost axa sa cea mai de succes in Donbas, au precizat serviciile secrete militare britanice, potrivit Ministerului britanic al Apararii. Redam mai jos principalele concluzii ale raportului intocmit in 9 august. Fii la curent cu cele…

- Performanta slaba a fortelor armate ruse in timpul invadarii Ucrainei a fost costisitoare pentru conducerea militara a Rusiei, fiind foarte probabil rezultatul demiterii a cel putin sase comandanti rusi de la inceputul ostilitatilor in februarie 2022, precizeaza Ministerul britanic al Apararii, informeaza…

- Forțele armate ruse s-ar pregati pentru un nou atac in estul Ucrainei in timp ce armata ucraineana continua sa avanseze treptat in sud-vestul regiunii Herson, potrivit evaluarii privind evoluția razboiului din Ucraina publicata vineri dimineața de ministerul britanic al Apararii. Fii la curent…