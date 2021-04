Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Pamantului este sarbatorita, in fiecare an, la 22 aprilie. Earth Day a fost instituita in Statele Unite ale Americii intr-o perioada in care a inceput sa se vorbeasca din ce in ce mai des despre mediul inconjurator și a fost declarata sarbatoare oficiala de catre Organizatia Natiunilor Unite (ONU),…

- Presedintele chinez Xi Jinping urmeaza sa participe vineri la un summit virtual pe tema luptei impotriva modificarilor climatice cu omologii sai francez Emmanuel Macron si german Angela Merkel, ”la invitatia lui Emmanuel Macron”, a anuntat joi un purtator decuvant al Ministerului chinez de Externe,…

- Serviciile secrete israeliene au acuzat luni Iranul de crearea unor conturi false de femei cu scopul de a ademeni si rapi cetateni israelieni, dupa ce Teheranul a amenintat cu o riposta la un presupus atac impotriva centrului nuclear din Natanz, atac pe care il atribuie Israelului, relateaza AFP.…

- Adunarea Nationala, camera inferioara a legislativului francez, a aprobat marti introducerea in textul legii fundamentale a statului francez a prevederilor legate de lupta impotriva schimbarilor climatice. Daca vor fi aprobate si de Senat, presedintele Emmanuel Macron va convoca un referendum national…

- Franța ar urma sa iși modifice constituția pentru a include prevederi legate de lupta impotriva schimbarilor climatice. Adunarea Naționala, camera inferioara a Parlamentului francez a aprobat, marți seara, introducerea in legii fundamentale a republicii franceze prevederilor respective. Ulterior, ele…

- Uniunea Europeana a adoptat o noua strategie pentru adaptarea la schimbarile climatice. Comisia a adoptat, miercuri, actul prin care sunt „accelerate și aprofundate pregatirile pentru construcția unui viitor rezilient la schimbarilor climatice”.

- Hackeri nord-coreeni au incercat sa patrunda in sistemele informatice ale gigantului farmaceutic american Pfizer pentru a gasi date despre vaccin si despre tratamentele impotriva coronavirusului, au relatat marti media de la Seul, care citeaza serviciile secrete sud-coreene, potrivit AFP. …