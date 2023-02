Stiri pe aceeasi tema

Serviciile secrete occidentale arata ca Rusia aduna avioane in apropierea graniței cu Ucraina, un indiciu ca Moscova se pregatește sa iși arunce avioanele și elicopterele in razboi pentru a sprijini o ofensiva terestra balbaita, potrivit Financial Times.

Peste 20 de generali ai armatei ruse au murit de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, relateaza publicația Nikkei, citand serviciile secrete de informații japoneze obținute in cooperare cu Statele Unite și țarile europene.

Președintele ucrainean se va afla miercuri pe teritoriul britanic, aceasta fiind prima sa calatorie in Marea Britanie de la inceputul razboiului, anunța Sky News, potrivit Mediafax.

Federația Rusa transfera trupe aeropurtate pentru a consolida sectoarele problematice din prima linie a Donbasului ocupat, informeaza Ministerul Apararii din Marea Britanie, citand serviciile secrete britanice.

Marea Britanie ar trebui sa trimita „pana la 50" de tancuri Challenger pentru a face o „diferența reala" in Ucraina, a declarat fostul șef al Statului Major al armatei britanice pentru Sky News, criticand zvonul privind posibila oferta de 12 tancuri ca fiind „simbolica", informeaza sursa citata.

Serviciile de informatii ruse si-au intetit activitatea in Germania in timpul actualului razboi din Ucraina, potrivit Serviciului de Informatii Interne german, informeaza dpa.

In ultimele noua luni de razboi, Rusia a cheltuit 82 de miliarde de dolari pentru invazia sa, potrivit Forbes, citata de Sky News.

Directorii unor companii din 20 de economii majore considera ca razboiul din Ucraina accelereaza ritmul tranzitiei catre o energie mai curata, mai degraba decat il incetineste, potrivit unui sondaj realizat de firma de avocatura Ashurst din Marea Britanie, citat de Reuters.