- Iulia Skripal a respins o propunere de ajutor consular din partea Rusiei, dupa otravirea sa cu un agent neurotoxic la inceputul lunii martie in Anglia, impreuna cu tatal sau, Serghei Skripal, fost agent dublu rus, a indicat miercuri Ministerul britanic de Externe, citat de AFP. ''Noi i-am…

- Diplomatii americani expulzati de Moscova ca represalii in urma expulzarii a 60 de diplomati rusi de catre Washington in cazul Skripal au parasit ambasada de la Moscova catre Statele Unite, relateaza AFP. Cateva zeci de diplomati americani si famiile lor au parasit ambasada la bordul a treu autocare…

- Delegatia britanica a calificat drept 'perversa' propunerea rusa privind o ancheta comuna in cazul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal in sud-vestul Angliei, in cadrul unei reuniuni extraordinare a Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), cu sediul la Haga, la cererea…

- Rusia expulzeaza 60 de diplomati americani si inchide Consulatul Statelor Unite de la Sankt Petersburg - masuri identice celor luate de Washington impotriva Moscovei in cazul Skripal, a anuntat joi seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov. Masurile adoptate de Moscova ”includ expulzarea aceluiasi…

- Ambasadorul Regatului Unit in Rusia Laurie Bristow, nu se prezinta la o reuniune organizata miercuri de Ministerul rus de Externe cu scopul de a prezenta punctul de vedere al Moscovei in cazul otravirii unui fost agent rus pe teritoriul britanic, relateaza AFP. Rusia i-a convocat pe ambasadorii straini…

- Cei 23 de diplomati rusi care fac obiectul expulzarii de pe teritoriul britanic vor parasi Londra pe 20 martie, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Marea Britanie, Alexandr Iakovenko, citat vineri de agentia Ria Novosti, relateaza Reuters. Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca Londra…

- Traditia serviciilor secrete sovietice si ruse este foarte lunga, in operatiuni de eliminare prin otravire, impuscare sau alte metode violente a oponentilor regimurilor de la Moscova. Extrem de ingrijorator e insa faptul ca asasinii Rusiei actioneaza pe teritoriul unor tari membre NATO, precum Marea…