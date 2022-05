Stiri pe aceeasi tema

- Rusia intentioneaza sa organizeze referendumuri pentru anexarea regiunilor separatiste ucrainene Donetk si Lugansk, a acuzat luni seara Michael Carpenter, ambasadorul Statelor Unite la Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE).

- SUA au informații „foarte credibile” conform carora Rusia va incerca sa anexeze regiunile Donețk și Lugansk pana „la jumatatea lunii mai” și ca exista planuri de a crea o așa-numita „republica populara” in mod similar. Hersonul va fi anexat și el, a declarat ambasadorul SUA la Organizația pentru…

- Organizația pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE) a cerut eliberarea imediata a patru membri ai Misiunii sale speciale de monitorizare (SMM) in Ucraina care au fost „reținuți in zonele neguvernamentale din Donețk și Luhansk”, din estul țarii.

- Blinken: „Sunt astazi aici nu pentru a incepe un razboi, ci pentru a preveni unul”„Ma aflu aici astazi nu pentru a incepe un razboi, ci pentru a preveni unul", a spus Blinken la Consiliul de Securitate la New York, adaugand ca i-a propus joi omologului sau rus Serghei Lavrov sa se intalneasca saptamana…

- Personalul american al OSCE (Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa) a inceput sa se retraga, cu automobilele, din orasul Donetk, aflat in estul Ucrainei si controlat de separatistii prorusi, de teama unei invazii militare ruse, transmite duminica Reuters. Statele Unite si aliatii sai…

- Statele Unite au ordonat sâmbata unei parți a personalului ambasadei sale sa paraseasca Ucraina, iar doua surse Reuters au declarat ca Washingtonul și-a retras din Ucraina și personalul de la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. "Astazi, Departamentul de Stat…