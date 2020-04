Serviciile secrete americane: Noul coronavirus nu este fabricat de om sau modificat genetic

Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea de intelligence din Statele Unite nu crede ca noul coronavirus este creat in laborator sau modificat genetic, relateaza CNBC. Direcția de Informații din SUA a precizat, in cadrul unui comunicat oficial, ca „intelligence-ul american se alatura consensului științific larg conform caruia virusul…

- Serviciile secrete americane au anuntat joi intr-un comunicat ca au ajuns la concluzia ca noul coronavirus SARS-CoV-2 ''nu a fost creat de om si nu a fost modificat genetic'', relateaza AFP si Reuters.Comunitatea serviciilor de informatii a SUA inca incearca ''sa determine daca epidemia a…

- Pandemia de coronavirus pare sa faca bine miliardarilor din Statele Unite, pentru ca averile combinate ale celor mai bogați americani au crescut cu 10% in timpul crizei.Averea combinata a miliardarilor Americii, incluzandu-i aici pe fondatorul Amazon, Jeff Bezos, si pe seful Tesla, Elon Musk, a crescut…

- Doua pisici din New York au fost depistate cu noul coronavirus, devenind primele animale de companie afectate de Covid-19 in Statele Unite ale Americii, noteaza CNN. In acest moment, micile feline prezinta simptome respiratorii ușoare și se așteapta ca in scurt timp sa se recupereze complet. Medicul…

- O femeie din Statele Unite ale Americii a fost infectata de coronavirus, desi era izolata de trei saptamani si nu a avut contact cu nimeni. Ea crede ca virusul a patruns in organism atunci cand i-a fost adusa o punga cu alimente la usa.

- Eduard Palaghița e un brașovean care traiește la New York și a luat cu el peste Ocean o Dacia 1300, fabricata in 1977. Romanul a surprins mai multe imagini pe strazile din New York, pustii din cauza epidemiei de coronavirus și a restricțiilor impuse de autoritați. Citește și: COVID-19. Aproape…

- Statele Unite ale Americii au raportat deja un numar de persoane infectate cu noul coronavirus care reprezinta dublul situației din oricare alta țara de pe glob. Iar un grafic realizat pe baza statisticilor oficiale arata nefericita realitate ca, la nivel global, rata de creștere a deceselor este similara…

- Statele Unite ale Americii si Coreea de Sud au amanat joi exercitiile militare comune din cauza epidemiei provocate de noul coronavirus, a anuntat Comandamentul fortelor comune, relateaza AFP. Decizia a fost luata dupa ce Seulul a declarat cel mai inalt nivel de alerta ''grava'' privind…