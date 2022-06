Stiri pe aceeasi tema

- Situația Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU) este catastrofala – armata ucraineana sufera pierderi grele, luptatorii iși parasesc din ce in ce mai mult pozițiile sau se predau. Asemenea concluzii au fost exprimate in raportul serviciilor de informații ale SUA privind situația din Ucraina, datele din…

- Statele Unite "vor furniza ucrainenilor sisteme de racheta mai avansate si munitii care le vor permite sa atinga mai precis obiective cheie pe campul de lupta din Ucraina", a scris Joe Biden intr-un articol pentru The New York Times, publicat marti, informeaza AFP. Statele Unite vor livra Ucrainei sisteme…

- Statele Unite trimit Ucrainei echipamente militare in valoare de miliarde de dolari, inclusiv artilerie grea, drone și rachete antitanc. Oficialii administrației au enumerat public aceste contribuții, practic pana la numarul de gloanțe. Dar ei sunt mult mai prudenți atunci cand descriu o alta contribuție…

- Informatii furnizate de Washington armatei ucrainene au permis tintirea mai multor generali rusi in apropierea frontului, relateaza „The New York Times” (NYT), care citeaza surse anonime din cadrul serviciilor secrete americane.

- Kremlinul a anuntat, joi, ca este la curent cu faptul ca Statele Unite, Marea Britanie si alte state membre NATO furnizeaza ”in mod constant” informatii secrete Kievului, dar acest lucru nu va impiedica Rusia sa isi indeplineasca obiectivele in Ucraina, relateaza Reuters. ”Armata noastra este foarte…

- Agenția Centrala de Informații din Statele Unite, CIA, a adoptat o noua abordare in contextul intrarii in cea de-a treia luna de razboi in Ucraina. Agenții au elaborat un ghid pentru rușii care vor sa transmita americanilor secrete, pe un canal criptat. Conform Washington Post, citat de Agerpres, CIA…

- Serviciile secrete americane il ajuta pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Potrivit NBC News , serviciile de informatii din Statele Unite il avertizeaza pe Zelenski cu privire la iminenta unor atacuri ale armatei ruse. Astfel, Ucraina poate isi mute in timp util unitatile si dispozitivele…

